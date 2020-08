Le championnat de National 1 est impacté à son tour par la pandémie de Covid-19. Si la première journée a pu se dérouler normalement, le FC Annecy a annoncé, jeudi, l'apparition de quatre cas positifs au sein de son club après des tests PCR réalisés mardi. Le club indique que des joueurs ainsi que des membres du staff font partie des personnes infectées et qu'elles ont été placées à l'isolement dès la révélation des résultats. Déjà impacté durant la préparation estivale, le FC Annecy, sans préciser l'état de santé des membres du club, a annoncé la mise en place d'entraînements adaptés afin que le groupe puisse poursuivre son apprentissage en National 1 après le nul inaugural contre Le Mans (3-3) vendredi dernier. De nouveaux tests PCR sont aussi programmés dans les prochains jours.Suite à l'apparition de ces cas et en application des préconisations sanitaires, la Commission Fédérale des Compétitions a décidé de reporter à une date ultérieure, les deux prochaines rencontres du FC Annecy, à Bourg-en-Bresse Péronnas (prévue ce soir, 20h) et contre Villefranche Beaujolais (prévue le mardi 1er septembre, 20h). Les mésaventures continuent pour le promu qui est déjà privé de son antre du Parc des Sports (photo) au minimum jusqu'à fin octobre pour un défaut d'homologation dû à sa structure vieillissante.