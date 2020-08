National 1 (J11) : Dunkerque et Pau restent leaders

August 25, 2020 16:55 Grâce à des succès contre Créteil et Laval, Dunkerque et Pau conservent la tête du classement de National 1, avec une longueur d’avance sur Villefranche Beaujolais. Dans le bas du classement, Le Puy, Toulon et Quevilly-Rouen s’enfoncent.