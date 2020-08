National 1 : Dunkerque battu, Lyon-Duchère sur le podium

Le leader du National 1 est un peu dans le dur. Vendredi, Dunkerque a chuté à domicile contre Laval (1-2), concédant au passage sa troisième défaite sur les cinq dernières journées. Du coup, au classement, Pau revient à hauteur du club nordiste. Lors de cette 10eme journée, les Palois ont pris un point contre Villefranche (1-1), qui chute du podium, doublé par Lyon-Duchère. Le club lyonnais a disposé de Boulogne-sur-Mer (2-0) et s’empare de la troisième place. En bas du classement, Quevilly-Rouen n’est plus dernier. Les Normands ont lourdement battu Le Puy (3-0) et abandonnent leur lanterne rouge à leurs adversaires de ce vendredi soir. Toulon, dominé par Concarneau (0-1), est 18eme.