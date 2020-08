📰 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘

Et de deux. Vendredi après-midi, le FC Annecy a déclaré 4 cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif, entraînant de ce fait, le report de ses deux prochains matchs, dont l'opposition prévue vendredi soir entre les Haut-Savoyards et Bourg-en-Bresse (20 h). Dans la foulée de cette annonce, les Burgiens ont eux aussi révélé avoir plusieurs cas avérés au sein de leurs rangs. Sans préciser le nombre ni l'identité des personnes infectées, le club a assuré les avoir « mis à l'isolement ». De nouveaux tests PCR sont prévus mercredi prochain. Comme le veut le protocole et à l'image d'Annecy, Bourg-en-Bresse a informé les instances fédérales qui ont décidé du report de la rencontre prévue ce mardi 1er septembre contre Quevilly Rouen pour le compte de la 3eme journée.Le prochain match des Bleus est normalement prévu le vendredi 4 septembre, à domicile au stade Marcel-Verchère contre le Red Star, si les conditions sanitaires le permettent.