Nasser Al-Khelaifi élu à la tête de l'ECA !

Communiqué

Le comité exécutif de l'Association Européenne des Clubs (ECA) a nommé aujourd'hui Nasser Al-Khelaïfi (Président-Directeur Général du Paris Saint-Germain), nouveau Président de l'ECA.

En outre, Michael Gerlinger (Directeur des affaires juridiques, des ressources humaines et des relations institutionnelles du FC Bayern Munich) a été nommé 1er vice-président de l'ECA, représentant la subdivision 1, aux côtés des vice-présidents actuels de l'ECA, Edwin Van Der Sar (AFC Ajax), Dariusz Mioduski (Legia Warszawa) et Aki Riihilahti (HJK Helsinki).

Suite aux événements sans précédent de ces derniers jours qui ont vu des tentatives de déstabilisation de l'ensemble de la communauté du football européen, l'ECA - représentant les principaux clubs de football d'Europe - se félicite de la décision de ses clubs membres de ne pas poursuivre leur prétendu projet de "Super League", suite à la condamnation forte et universelle du projet par l'ensemble de la communauté du football et de la société dans son ensemble.

L'ECA est fermement convaincue que ce projet ne pourrait pas aboutir car le football, à son origine, est basé sur l'ouverture, l'excellence sportive et un lien entre tous les membres de la famille du football. Le football est pour tout le monde. Les récents événements ont rappelé que les propriétaires de clubs n’en sont que les gardiens, des guides, qui signifient tant pour les fans et leurs communautés. L'ECA pense qu'il est de la responsabilité de chaque club membre de s'assurer que nous développons le football et que nous le laissons dans une meilleure situation pour la prochaine génération, et non pas de le démanteler pour des raisons purement financières.

Commentant sa nomination en tant que président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi a déclaré :

"Je suis honoré et reconnaissant d'avoir été nommé Président par mes collègues du conseil d'administration de l’ECA. Le leadership, l'intégrité et la cohésion de notre organisation n'ont jamais été aussi nécessaires qu'en ce moment charnière pour le football européen. J'apporterai mon engagement inconditionnel à l'ensemble de la communauté du football : cela signifie à tous les clubs membres de l'ECA de chaque nation européenne, et aux fans et communautés qu'ils représentent. Aux côtés de tous mes collègues membres du conseil d'administration et des clubs, je chercherai à renforcer l'ECA dans son rôle légitime et unique des clubs européens. Notre sport, adoré par des générations de supporters, ne pourra prospérer que si l'on s'en tient aux principes de l'ECA.