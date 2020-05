Samir Nasri s'est toujours considéré comme un fin connaisseur du football et aujourd'hui encore, le joueur d'Anderlecht, passé par l'OM, Arsenal ou Manchester City, observe le monde du ballon rond avec attention. Lors d'un live Instagram, il a été invité à parler du Barça de Guardiola, faisant une comparaison avec le Real Madrid de Zinédine Zidane. Guardiola, un rang sans équivalent comme Klopp

« Le Barca de Pep est la meilleure équipe que j’ai vu . En termes de titres, certains vont dire le Real Madrid parce que le Real de Zidane a gagné trois fois (la Ligue des champions, ndlr), mais en termes d’empreinte laissée sur le football, le Barça de Guardiola c’était incroyable. J e me rappelle, un week-end avant de les affronter dans le vestiaire d’Arsenal, le Barça avait fait nul ou perdu, ça disait qu’ils étaient prenables. On a perdu 4-1 avec 3 buts de Messi en 45 minutes » , a indiqué Samir Nasri. Puis de continuer en évoquant Pep Guardiola, qu'il a côtoyé sous le maillot de Manchester City : « Aujourd'hui même avec City il asphyxie les adversaires, c'est sa façon de voir le football. Peu importe où il va être, il va avoir la même emprise sur le jeu et la même domination avec n'importe quelle équipe. Footballistiquement parlant c'est un entraîneur... à part Klopp, aujourd'hui, il n y'a pas d'équivalent » , a jugé le natif de Marseille.



[gallery ids="9748433,9748436,9748439"]