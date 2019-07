Nasri en Belgique, mais "pas frustré"

Après la France, l’Angleterre, l’Espagne et la Turquie, Samir Nasri va découvrir en Belgique un cinquième championnat. Mais que sait de la Jupiler League le nouveau joueur d’Anderlecht ? "On connaît tous les qualités de Genk et de Bruges qui sont des bonnes équipes, très physiques. Le Standard s'est bien renforcé aussi. Cela risque d'être un bon championnat. Je veux ramener le titre à Anderlecht et retrouver la C1", a-t-il commenté mardi lors de sa conférence de presse de présentation.

Celui qui a fini le dernier exercice sous les couleurs de West Ham jure d’ailleurs qu’il se réjouit d’évoluer outre-Quiévrain: "Je ne suis pas frustré de ne jouer qu'en Belgique, surtout après une saison marquée par les blessures. Et puis c'était plus intéressant pour moi de rester en Europe, notamment pour des raisons familiales. J'aurais pu décrocher un contrat plus lucratif ailleurs."

Chez les Mauves, le Marseillais (32 ans) va retrouver sur le banc son ancien partenaire à Manchester City, Vincent Kompany. "Est-ce que cela va être compliqué de passer du statut de coéquipier à celui de joueur de Vincent Kompany ? Non, je ne pense pas. C'est quelqu'un d'honnête qui dit toujours les choses en face. Je ne me fais pas de souci. La transition devrait se passer sans problème", assure également Nasri, qui ne sait "pas encore" dans quel rôle il évoluera: "Cela dépend du système de jeu. Il y en a deux préférentiels du côté de Vincent. Ce sera naturellement au milieu, mais je suis polyvalent et je jouerai où on me dira de jouer."