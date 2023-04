Naples : Spalletti pousse un gros coup de gueule contre ses supporters et menace de partir

Naples a beau vivre sa plus belle saison depuis des décennies, les conflits perdurent avec ses supporters. Depuis quelques matchs, une partie des Ultras manifeste sa colère contre le prix des billets et le règlement en vigueur au stade Diego Maradona. Lors de la réception de l’AC Milan en Serie A le 2 avril dernier, certains étaient ainsi restés silencieux et avaient protesté avant la rencontre, aux abords du stade. Alors que les Napolitains recevront le même adversaire en quart de finale retour de la Ligue des Champions, avec un but à rattraper, Luciano Spalletti a poussé un coup de gueule à leur encontre. L’entraîneur italien va même jusqu’à engager son avenir à la tête de l’équipe, comme il l’a exprimé en conférence de presse après la défaite de son équipe face à Milan :

« Si la même chose se produit au retour, je quitterai le banc »

« Je ne sais pas à quel climat s'attendre au match retour. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais désolé de voir notre stade comme ça contre Milan. Nous allons gagner le championnat après 33 ans d'attente, nous jouions un match important et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais comprendre et que je porterai toujours avec moi. Si la même chose se produit au retour, je quitterai le banc et je partirai parce que c'est quelque chose d'inexplicable. Les garçons sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux et contre Milan à Maradona on a joué dans une ambiance absurde. Nous avons été pris en otage »