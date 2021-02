Mourad Boudjellal se met au foot à Hyères avec Anelka

"On va augmenter les moyens du club, mais il ne faut pas s'affoler. On ne va pas faire de miracles. Mon ambition est d'aider le monde amateur. Ça fait du bien des projets en ce moment", a déclaré à l'AFP le fondateur et ancien PDG de la maison d'éditions de bandes dessinées Soleil Productions. Après avoir consacré une grande partie de sa carrière au rugby en tant que dirigeant, "c'est amusant de passer au foot pour moi", a-t-il ajouté, se félicitant par ailleurs que l'ex-international Nicolas Anelka, passé par le PSG, Arsenal ou le Real Madrid, "colle bien" avec les joueurs.

Mardi matin, la convention avec le club a été signée à l'hôtel de ville de Hyères (Var), a tweeté le club. Son arrivée en tant qu'actionnaire majoritaire a été formalisée via la création d'une société anonyme sportive professionnelle (SASP). L'été dernier, l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi avait multiplié les sorties médiatiques affirmant vouloir racheter l'OM. Associé à cette offre, repoussée à de nombreuses reprises par le propriétaire américain du club Frank McCourt, Mourad Boudjellal était censé devenir président du club en cas de réussite.