Mosimane : « Le Zamalek était meilleur, mais Al-Ahly a gagné »

Nommé entraîneur d'Al-Ahly fin septembre, Pitso Mosimane a conduit le club égyptien au succès en finale de la Ligue des Champions, le mois dernier face au Zamalek. Interrogé par DMC TV, le technicien sud-africain revient sur cette réussite.

La déroulement de la finale



Le Zamalek était meilleur que nous en finale de la Ligue des Champions, mais ils se sont effondrés dans les 25 dernières minutes, puis nous avons réagi comme des boxeurs et nous avons gagné. Nous n'avons pas joué cette finale comme nous l'avions fait contre le Wydad, et cela continue jusqu'à présent, nous devons retrouver ce niveau de performance. Mais contre le Zamalek les circonstances étaient différentes car il s'agissait d'une finale. Ce qui est important, c'est le résultat et l'histoire a été écrite. Lors des deux derniers matchs contre le Zamalek, Al-Ahly était meilleur et a perdu, cette fois c'est le contraire qui s'est produit.

Le message des supporters



Avant le match, les supporters ont apporté une pancarte à l'entraînement. J'ai demandé à l'un de ces fans ce qui était écrit et il me l'a traduite. Cela voulait dire "écrivez vos noms en lettres d'or dans les livres d'histoire d'Al-Ahly". La personne qui a écrit cette phrase est un génie, car je l'ai utilisée dans mon discours d'avant-match.

Le but d'Afsha, une délivrance



La célébration du but d’Afsha a été un moment émouvant, c’était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, un sentiment difficile à décrire. C'est le plus grand derby d'Afrique et il se jouait pour le compte de la finale de la Ligue des Champions. Nous étions sous une forte pression et le match ne tournait pas vraiment dans notre sens.



Afsha et El-Shahat ont besoin de se sentir aimés. Ils aiment ressentir cela, afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Afsha est un joueur très talentueux qui marche à l'affectif. Contrairement à Afsha, il existe des personnalités plus solides comme Amr Al-Suleya et El-Shennawy.

Marwan Mohsen, un titulaire très discuté



Si nous demandons à cinq supporters d'Al-Ahly de composer leur équipe, chacun proposerait sans doute un onze différent, mais l'entraîneur est celui qui prend la décision. Je n’écoute pas les critiques contre Marwan Mohsen, je le regarde à l’entraînement et pendant les matchs, et je suis assez patient. Marwan, Afsha et El-Shahat sont ceux qui ont marqué des buts pour l'équipe depuis mon arrivée dans l'équipe. Devrions-nous oublier ces contributions ? Marwan doit améliorer sa finition mais il marque souvent.

La Coupe du monde des clubs, quelle ambition ?



La Coupe du monde des clubs est un tournoi difficile, qui regroupe les meilleurs clubs du monde. Chaque entraîneur désire la gagner. Et chaque coach a l'intime conviction qu'il peut le faire. Nous devons être réalistes et comprendre que ce n'est pas une chose facile. Mais c'est possible !