Monza : Balotelli refait parler de lui

Mario Balotelli ne se refera pas. Connu pour son talent balle au pied, autant que pour son caractère fantasque, l'international italien qui évolue désormais à Monza (Serie B), s'est offert une sacrée entrée en jeu ce samedi. Alors que son club était mené sur la pelouse de la Salernitana, l'ancien de l'Olympique de Marseille a claqué un doublé, participant ainsi au succès final des siens (3-1). Avant que la situation ne parte en sucette.



Entré en jeu à onze minutes du terme de la partie, Super Mario a donc inscrit le but égalisateur, une minute après son apparition sur le rectangle vert. Pour célébrer son but, l'attaquant est allé provoquer un membre du staff adverse, déclenchant une baston générale. Serie A en vue

Sanctionné d'un simple carton jaune, Balotelli a donc planté un second but dans les arrêts de jeu. Ce succès permet à Monza de revenir à deux longueurs de Lecce (2e), qui occupe le dernier strapontin synonyme de montée en Serie A.