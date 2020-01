Montpellier gagne enfin en déplacement, Amiens n’avance plus / Ligue 1 (J20)

Le debrief

L’instant T :

A l’heure de jeu, Hilton fait une passe en retrait à Rulli qui manque son contrôle, Guirassy jaillit mais se fait déséquilibrer par le gardien de Montpellier dans la surface. L’arbitre laisse jouer et l’assistance vidéo n’intervient pas pour signaler un penalty. Décision très litigieuse car le penalty semble évident.

Les buts

Les tops et les flops

Gaetan LABORDE (8)

Vitorino HILTON (7)

Steven MENDOZA (4)

La feuille de match

AMIENS - MONTPELLIER : 1-2

Amiens

Montpellier

Éliminé des deux coupes nationales depuis la reprise, Amiens voulait profiter de ce match face à Montpellier pour se relancer. D’autant que les Picards vont pouvoir enfin remettre à jour leur calendrier avec la réception de Reims, mercredi. Les Montpelliérains, eux, sont toujours à la recherche de leur première victoire en déplacement. On pouvait donc s’attendre à un match engagé avec deux équipes ayant vraiment besoin d’une victoire. A ce petit jeu, ce sont les Amiénois qui ont le mieux débuté en ouvrant le score au bout d’un quart d’heure face à un Montpellier endormi et inoffensif. Toute la première période est parfaitement bien gérée par les Picards qui regagnent les vestiaires en menant logiquement au score.Changement radical de physionomie après la pause avec des Montpelliérains qui jouent bien plus haut et avec de bien meilleures intentions. Le résultat est rapide avec une égalisation de Laborde dès la 50ème minute. Ensuite le match s’est équilibré même si les Amiénois peuvent regretter une décision litigieuse de l’arbitre qui aurait dû leur accorder un penalty. Alors que l’on se dirigeait tout droit vers un match nul, la doublette Laborde-Delort a encore frappé avec un très joli but de l’ancien joueur de Tours. Malgré quelques situations en fin de match, les Amiénois n’ont pas réussi à égaliser et enchainent un septième match sans victoire en Ligue 1. Il va falloir réagir très vite pour stopper l’hémorragie. Pour Montpellier en revanche, l’opération est bonne au niveau comptable avec une cinquième place au classement mais aussi pour le moral avec une première victoire en déplacement qui se faisait attendre.Sur un coup-franc de Ghoddos, Calabresi reprend de la tête au second Poteau. Le ballon est repoussé par le poteau sur Dibassy qui jaillit pour marquer à bout portant.Sur un coup-franc de Savanier à 35 mètres, Laborde est seul dans la surface et marque d’une belle tête piquée à bout portant.Sur un contre rapidement mené, le ballon parvient à Laborde sur le côté gauche. Il centre parfaitement pour Delort au second poteau qui marque d’une très jolie reprise de volée. Le ballon vient mourir dans le petit filet opposé de Gurtner qui ne peut rien faire.Sevré de ballon en première période, son réveil a été fatal aux Amiénois. Buteur et passeur décisif, il a été le grand artisan de la victoire de son équipe avec comme toujours beaucoup d’envie et de justesse technique.Les années passent mais le Brésilien est toujours impérial au cœur de sa défense. Toujours bien placé, il a aussi gagné de nombreux duels sans oublier de relancer très proprement.Le Colombien n’était pas dans un grand soir. Il a tenté de provoquer mais n’est jamais passé et a multiplié les mauvais choix.Temps froid– Pelouse en bon état: M.Abed (: Dibassy (14eme) pour Amiens – Laborde (50eme) et Delort (83eme) pour Montpellier: Dibassy (54eme) et Blin (62eme) pour Amiens – Sambia (58eme) pour Montpellier: AucuneGurtner (cap) () – Dibassy (), Chedjou (), Lefort () – Calabresi (), Monconduit (), Blin () puis Gnahoré (88eme), Jallet () puis M.Konaté (81eme) - Ghoddos () puis Diabaté (68eme), Guirassy (), Mendoza (: Dreyer (g), Cornette, Aleesami, Otero: L.ElsnerRulli () – D.Le Tallec (), Congré (), Hilton (cap) () – Sambia () puis Ferri (66eme), Souquet (), Savanier () puis Mollet (69eme), Chotard (), Oyongo () - Laborde (), Delort () puis So.Camara (87eme): Bertaud (g), Ristic, C.Vidal, Skuletic: M.Der Zakarian