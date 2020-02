MLS : Le club de David Beckham forcé de changer de nom ?

Vers un changement de nom pour la franchise de Miami ?

La nouvelle vie de David Beckham en tant que propriétaire est un long chemin semé d’embûches. Si l’ancien capitaine de l’Angleterre a éprouvé des difficultés à trouver un stade pour sa franchise, l’Inter Miami. Le club est désormais au cœur d’une bataille juridique avec l’Inter Milan. Le club italien estime ainsi que le terme « inter » lui est officiellement rattaché sur le territoire américain.Car l'Inter Milan a déposé une demande de brevet et de marque en 2014, afin que l’Inter devienne la marque exclusive du club de Milan sur le territoire des États-Unis. Dans une motion d'opposition, la MLS estime que le terme « inter » est déjà utilisé par d’autres clubs de football, comme Leipzig. L’USPTO, bureau américain des brevets et des marques déposées aux USA, a rejeté la demande de l’Inter Miami qui a avancé comme argument juridique le « faible risque de confusion » entre les deux clubs. Une chose est sure, l’Inter Milan ne semble pas être prêt à faire de cadeaux à David Beckham, qui, ne l’oublions pas a évolué en Italie durant sa carrière, mais au...Milan AC.