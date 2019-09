MLS: Benezet buteur avec Toronto

Nicolas Benezet, l'ancien milieu offensif de Guingamp, a trouvé le chemin des filets pour la première fois de sa carrière en Major League Soccer. A quelques encablures de la fin de la saison régulière, le Français a inscrit le but du Toronto FC, qu'il a rejoint cet été, contre New England (1-1) à l'entame du dernier quart d'heure (74e). Sorti deux minute plus tard, le joueur de 28 ans a assisté impuissant à l'égalisation de l'équipe adverse (86e). Les Canadiens ont manqué l'opportunité de doubler leur hôte du soir, avec lequel ils sont à égalité aux 6e et 7e rangs de la Conférence Est.