Mexique: Une soirée sans but pour Gignac

Les weekends se suivent et ne se ressemblent pas pour André-Pierre Gignac. Auteur d’un triplé lors de son dernier match avec les Tigres face à Necaxa (3-1) en championnat, le Français est cette fois-ci resté muet samedi, sur le terrain de l’Atlético San Luis (1-1), à l’occasion de la 5 journée.

C’est son coéquipier Joaquin Laso qui avait donné l’avantage à l’équipe de Monterrey (77e), avant que celle-ci ne concède l’égalisation 3 minutes plus tard par German Berterame.

L’ex-attaquant de Toulouse et Marseille, meilleur buteur de l’histoire des Tigres, n’a donc pas réussi à améliorer son record, actuellement bloqué à 108 réalisations et pour lequel il avait été célébré par les supporters une semaine plus tôt.