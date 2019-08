Mexique: Triplé pour Gignac, vibrant hommage des supporters

Buteur aux 4e, 16e et 22e minutes, André-Pierre Gignac se trouvait en réussite samedi soir avec les Tigres de Nuevo Leon (UANL) à domicile contre Necaxa (3-1), portant son total à 108 réalisations en 190 matches, toutes compétitions confondues. L’ancien avant-centre de Toulouse et l’OM notamment a été honoré avant cette rencontre du championnat du Mexique par son club et le public. Banderoles, chants ou dirigeable à son nom survolant le ciel, l’hommage au joueur de 33 ans l’a visiblement boosté pour la rencontre qui allait suivre.