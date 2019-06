Mexique : Maradona et les Dorados, c'est fini !

Diego Maradona (58 ans) doit quitter son poste de manager des Dorados de Sinaola, club de D2 au Mexique. Pour raisons de santé. C'est l'avocat de l'idole argentine qui l'annonce sur son compte Twitter.

"Diego Maradona a décidé de ne pas poursuivre comme entraîneur de Dorados. Sur les conseils des médecins, il va consacrer du temps à sa santé et subira deux opérations : à l'épaule et au genou. Merci à toute la famille des Dorados", informe Matias Morla. Un départ qui laissera sans doute des regrets, puisque Maradona, qui avait repris à son arrivée une formation moribonde, classée 13e sur 15 de son championnat, a réussi à offrir aux Dorados 2 finales dans le tournoi d'ouverture et dans le tournoi de clôture. A chaque fois perdue face au même adversaire : l'Atletico San Luis. 'El Pibe de oro" avait récemment déclaré qu'il se sentait en mesure d'offrir un recours à un club tel que Manchester United...