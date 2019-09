Mexique: Gignac et les Tigres accrochés

André-Pierre Gignac et les Tigres n'ont pu faire mieux que match nul (1-1), samedi, lors de la réception de Leon pour le compte de la 8e journée du tournoi d'ouverture du championnat mexicain. L'international français est resté muet, deux semaines après être devenu le meilleur buteur de l'histoire de son club. Leon avait ouvert le score par l'intermédiaire de Luis Montes (12e), avant qu'Eduardo Vargas n'égalise après le repos sur un penalty manqué mais bien suivi (65e). La formation de Monterrey aurait pu égaliser plus tôt si Enner Valencia avait converti un premier penalty en première période. Après ce partage des points, les Tigres occupent la cinquième place du classement, à trois points des deux leaders Queretaro et Santos Laguna, qui comptent un match de moins.