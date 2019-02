Mexique: Gignac décisif pour les Tigres

André-Pierre Gignac a inscrit le but de la victoire pour les Tigres, samedi, lors du match de la 5e journée du Tournoi d'ouverture. L'attaquant français a frappé de la tête à la 48e minute contre Santos Laguna (2-1) pour permettre au club de Monterrey de partager la tête du classement avec Necaxa et l'autre club de Monterrey, qui possèdent tous les deux un match de retard. Il s'agit du 3e but de l'ancien Marseillais dans cette phase retour, lui qui a signé 14 réalisations lors du Tournoi d'ouverture. A noter que l'ex-Olympien Doria a été expulsé dans cette rencontre.

Veamos de nuevo el gol de @10APG a nivel de cancha. ⚽️ pic.twitter.com/gELCDlEHu1 — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 3 février 2019