Mexique: Deux Ballons d’or pour Gignac

André-Pierre Gignac a vécu une nouvelle saison faste avec Monterrey. A défaut de triompher sur la scène continentale, les Tigres ayant à nouveau échoué en finale de la Ligue des champions de la Concacaf, l’attaquant tricolore a en effet remporté le tournoi de clôture du championnat mexicain, décrochant ainsi son quatrième titre de champion.

Un titre agrémenté de plusieurs distinctions individuelles. L’ancien Marseillais a en effet remporté deux Ballons d’or, les trophées remis à la fin de chaque saison au Mexique.

L’international tricolore a été désigné meilleur buteur et meilleur attaquant du championnat mexicain. "Pour mes coéquipiers, merci, a réagi le Français sur son compte Twitter. Sans vous, je n'aurais pas ces ballons d’or entre mes mains. Merci aux Tigres et et aux gens qui ont voté pour moi."