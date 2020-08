Mercato : Rami ciblé par la Reggina

Adil Rami pourrait de nouveau évoluer en Italie. L'ancien joueur de l'AC Milan (2014-2015), serait dans le viseur de la Reggina (Serie B) selon le président du club transalpin, Luca Gallo . La Reggina ne manque pas d'ambition, ayant déjà fait venir Jérémy Ménez, Kyle Lafferty, Hachim Mastour et l'Allemand Denis au sein de son effectif.



Le défenseur français est libre de s'engager là où il le désire après sa brève aventure de trois mois au FC Sotchi, sans y avoir disputé le moindre match et sans avoir été payé. "Il est des droits fondamentaux et des obligations essentielles, auxquels aucune atteinte ne peut être tolérée. Adil Rami, qui n’a jusqu’alors perçu aucune rémunération de la part du PFC Sotchi, entend rappeler que la sécurité et la préservation de la santé des joueurs sont de ceux-là", avait alors écrit, Maître Jules Plancque, avocat du joueur, dans un communiqué.

Rami dans la liste des joueurs suivis par la Reggina

"Je ne nierai pas que Rami est sur la très courte liste de noms que la Reggina surveille attentivement", a déclaré Gallo à Sportitalia. " Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Je viens de dire que nous sommes proches d’un profil international et que nous verrons ce qui se passe", a-t-il indiqué.





Au cours d'une carrière particulièrement mouvementée, le défenseur central a joué sous les maillots de Lille, Valence, Milan, Séville, Marseille, Fenerbahce et Sotchi avant, peut-être, de connaître une nouvelle aventure, cette fois dans la deuxième division italienne.