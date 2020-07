Mercato : Nouveau contrat pour Bafetimbi Gomis

شكرًا جماهير #كبير_آسيا على حفاوتكم بالأسد 🦁.. شكرًا لمدرب الفريق "لوشيسكو"، ولزملائي اللاعبين.. وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين.. وشكري الخاص لسعادة الرئيس @Fahad_Alotaibi_ على الثقة واتطلع لعامين مقبلين عنوانها "المجد أزرق"💙

الأسد يحبكم 💙 pic.twitter.com/MxiqfRUoLY

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) July 24, 2020

Bafétimbi Gomis n'a pas encore fini de rugir. L'attaquant a prolongé son contrat avec Al-Hilal.L'annonce de ce nouvel accord a été officialisée sur les réseaux sociaux de joueur de 34 ans et de son club.Le buteur qui a été appelé à 12 reprises en équipe de France évolue dans le club basé à Riyad depuis 2018. En deux ans dans le championnat saoudien, l'ancien joueur de Saint-Etienne et de Lyon a marqué 35 buts en 51 apparitions. Cette efficacité a permis à son club d'être en tête du championnat quand la saison a été interrompue à cause du Covid-19.C'était l'an passé, lors d'une édition où il a particulièrement brillé avec onze réalisations et le titre de meilleur buteur. L'hiver dernier, le joueur qui a participé à l'Euro 2008 a croisé la route de l'Espérance Tunis, Flamengo et Monterrey à la Coupe du Monde des clubs terminée à la quatrième place. Il y a marqué deux buts et a définitivement conquis un club avec lequel il est maintenant lié pour deux saisons supplémentaires.