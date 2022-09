Mercato : L'OM se félicite des arrivées, moins des départs

Spectaculaire dans le sens des arrivées, avec notamment le renfort d'Alexis Sanchez, le mercato de l'OM a été frénétique et semble globalement positif sur le papier, même si peu d'argent est entré dans les caisses du club et que le cas Bamba Dieng reste encore à éclaircir.

De vrais renforts

Le président Pablo Longoria ne s'en cache pas, il adore le mercato. Cet été, il s'en est encore donné à coeur-joie avec 12 arrivées et à peu près autant de départs. La participation à la Ligue des Champions lui a offert une certaine marge de manoeuvre, mais il a aussi dû s'adapter à un changement d'entraîneur, le style d'Igor Tudor étant radicalement différent de celui de Jorge Sampaoli.

Au bout du compte, Marseille a réussi à attirer plusieurs joueurs de haut niveau et le nouvel effectif de l'OM a de l'allure. La recrue la plus brillante est bien sûr Alexis Sanchez. A 33 ans, le Chilien a perdu un peu physiquement, mais son habilité technique est intacte et ses premiers pas ont été très convaincants.

L'OM a aussi fait venir des internationaux français, Jonathan Clauss et Jordan Veretout, motivés par la proximité du Mondial au Qatar. Avec Chancel Mbemba et Eric Bailly, ce sont deux défenseurs habitués à la Ligue des Champions et au haut niveau qui sont arrivés. Prêté par Arsenal, Nuno Tavares s'est imposé à gauche et Longoria a aussi été chercher des jeunes, comme Isaak Touré ou Luis Suarez, qui sont des promesses sportives autant qu'économiques pour l'avenir. "C'est un mercato clairement positif. On a bien travaillé et je suis content", a résumé vendredi Igor Tudor.

Décevant côté départs

Au bout du compte, l'effectif marseillais semble complet et homogène, même si le poste de piston gauche n'est pas parfaitement doublé, avec le seul Sead Kolasinac pour épauler Nuno Tavares.

Mais Longoria avait aussi pour mission de réussir quelques ventes, indispensables pour contribuer à combler un peu le trou qui se creuse année après année dans les livres de comptes marseillais. De ce point de vue, l'objectif n'a pas été vraiment atteint.

Quelques gros salaires ont tout de même quitté Marseille, comme Arkadiusz Milik, Kevin Strootman, Jordan Amavi ou Steve Mandanda. Mais le gardien français est parti à Rennes sans indemnité de transfert et les trois autres ont été prêtés, avec une option d'achat modeste dans le cas du buteur polonais.

Finalement, seuls les départs des défenseurs Luan Peres (Fenerbahce, 5M d'euros), Lucas Perrin (Strasbourg, 1,5M d'euros) et Duje Caleta-Car (Southampton, environ 6M d'euros) ont permis de faire entrer un peu de cash dans les caisses marseillaises.

Dans le sens des départs, l'OM s'est également séparé d'Alvaro (libre) et a prêté plusieurs joueurs en situation d'échec, comme Konrad De la Fuente, Nemanja Radonjic, Pol Lirola ou Luis Henrique.

L'imbroglio Dieng

Si le bilan financier du mercato marseillais est mitigé, c'est aussi parce que Bamba Dieng n'est pas (encore) parti. L'attaquant sénégalais avait pourtant été identifié par la direction comme un des très rares joueurs de l'effectif susceptible de permettre à l'OM d'enregistrer une plus-value.

Jeudi soir, son départ pour Nice semblait bouclé, pour cinq ans et contre une indemnité de neuf millions d'euros plus des bonus. Un problème à un genou décelé lors de la visite médicale a pourtant bloqué le transfert.

"Cela n’a pas pu se faire hier. On regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente", a déclaré le président de Nice Jean-Claude Rivère vendredi.

Les discussions ont repris entre les deux clubs et Dieng pourrait rejoindre Nice en tant que joker. Mais les dirigeants marseillais n'entendent pas descendre en-dessous du prix fixé jeudi.