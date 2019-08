Mercato Bayern: Cuisance en approche

Dans une situation inconfortable au Borussia Mönchengladbach, Michaël Cuisance serait proche de la sortie.

Ce matin Kicker annonçait que le club ne fermait pas à la porte à un départ, tout comme le joueur, qui souhaiterait d'avantage de temps de jeu. "C'est un problème qui nous dérange. Nous avons eu de nombreuses conversations avec lui et la direction. Maintenant, on doit attendre et voir ce qui se passe. Un départ de Cuisance est encore possible. Toutes les portes sont ouvertes", a déclaré Max Eberl, le directeur sportif. Nous voulons une équipe avec de supers joueurs, mais on veut aussi une équipe où tout va bien et qui fonctionne."

Visiblement, les tractations sont allés relativement vite, puisque ce vendredi après-midi, Sky Sports a annoncé un transfert imminent de l'international U19 français vers le Bayern Munich, pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros.