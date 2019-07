Mercato: Bauthéac explique sa signature à Nicosie

Après deux ans en Australie, un titre de meilleur joueur de Brisbane et celui de plus beau but de l'année, Eric Bauthéac a décidé de changer d'air. L'ancien joueur de Lille et Nice a choisi de signer à l'Omonia Nicosie, à Chypre. "J'avais des contacts avec pas mal de clubs (en France, Espagne, Australie, Arabie Saoudite, Inde), mais je voulais me rapprocher de la France. Je me suis vraiment régalé à Brisbane pendant deux ans, mais c'est vraiment loin de mes proches, de la France. J'avais besoin d'un nouveau challenge", a-t-il expliqué à L'Equipe.

Une volonté qui l'a poussé à s'engager pour les trois prochaines saisons avec le cinquième du dernier championnat chypriote. "Je ne connaissais pas du tout, mais je me suis renseigné. C'est le club historique de Chypre avec de nombreux fans. J'ai vu qu'il y avait des joueurs connus, et un ancien pote à moi du centre de formation de Saint-Etienne (Mickaël Gaffoor). Je l'ai appelé et il m'a mis en confiance", a-t-il raconté. A 31 ans, (bientôt 32, le 24 août prochain), Eric Bauthéac va découvrir le troisième championnat de sa carrière.