Mercato Arsenal: Keita Baldé priorité des Gunners 

De retour en Principauté de Monaco, après avoir vécu une saison mitigée en Serie A, du côté de l'Inter Milan, en prêt (8 buts en 23 matchs de championnat), Keita Baldé (24 ans) pourrait rebondir outre-Manche, à Arsenal.

Selon Sky Sports, l'attaquant sénégalais serait la priorité de Unai Emery pour ce mercato estival. Plus désiré par Leonardo Jardim, Baldé aurait été supervisé par le club anglais lors du récent match de la CAN entre le Sénégal et la Tanzanie (2-0).

Le média britannique annonce qu'un transfert, évalué entre 28 et 31 millions d'euros, pourrait convaincre les dirigeants monégasques.