Ménez à Reggina, c'est imminent

Nouveau départ pour Jérémy Ménez. Auteur d'une saison mitigée au Paris FC (5 buts, 4 passes décisives), le Français de 33 ans s'apprête à rejoindre l'Italie et Reggina 1914. Un accord entre le joueur et le club a été annoncé par le journaliste italien Nicolo Schira. Plus tôt, Ménez s'affichait sur son compte Instagram dans un avion avec la mention "sud j'arrive".

Jérémy Ménez va signer au Reggina, en Serie B. 🇮🇹 (@PBPcalcio) pic.twitter.com/reRBlP6Wd2 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 14, 2020

Un contrat jusqu'en 2023 ?

Ça n'est pas une réelle surprise à en croire les derniers bruits sur l'attaquant et les avances du clubs calabrese. Leader de Serie C, Reggina s'est vu autorisé à monter en Serie B malgré l'interruption de la saison. Ménez rejoint une division inférieure, avec un contrat jusqu'en 2023 selon les informations de Schira. Il avait déjà évolué sous les couleurs italiennes de l'AS Roma entre 2008 et 2011, et de l'AC Milan entre 2014 et 2016.