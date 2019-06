Melbourne City: Mombaerts débarque

Erick Mombaerts continue son périple à travers le monde. Après un passage sur le banc de Yokohama au Japon entre 2014 et 2017, le technicien de 64 ans va rebondir en Australie, au Melbourne City FC. Un club qui appartient au City Football Group depuis 2014, également propriétaire de Manchester City.

L'ancien coach toulousain (2001-2006) ou plus récemment de l'équipe de France Espoirs (entre 2008 et 2012), est prêt pour ce nouveau challenge: "Je suis ravi de rejoindre Melbourne City en cette période passionnante pour le club. Je suis ici pour atteindre deux objectifs principaux: mettre en place un style de jeu qui confère à l’équipe une identité claire et gagner des trophées", a-t-il déclaré sur le site officiel du club, 3e du dernier exercice.