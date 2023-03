Médias : Gary Lineker réintégré par la BBC !

En 1999, l'international anglais Gary Lineker devenait le présentateur de l'émission "Match of the day" de la BBC, parmi les plus populaires du Royaume-Uni. La semaine dernière, un tweet de l'ancien avant-centre de l'équipe d'Angleterre a créé la polémique et semé la discorde au sein de la BBC. Agacé par un projet de loi des conservateurs britanniques sur la question de l'immigration, Gary Lineker avait posté un message sur Twitter comparant le gouvernement britannique à celui de l'Allemagne des années 1930. La chaîne a immédiatement réagi avec la mise en retrait de son présentateur pour "infraction aux consignes", provoquant une vague de soutien à Lineker, dont celui l'ancien attaquant d'Arsenal Ian Wright ou d'Alan Shearer qui ont tous deux refusé de faire l'émission "Match of the Day" en soutien à Gary Lineker.

Ce lundi, la chaîne a annoncé la réintégration du présentateur vedette. Sur son compte Twitter, Gary Lineker a remercié le monde du football et a tenu à renouveler son soutien aux réfugiés de guerre. "Après plusieurs jours surréalistes, je suis honoré que nous ayons trouvé un chemin à travers ça. Je veux tous vous remercier pour votre incroyable soutien, en particulier mes collègues à la BBC Sport, pour la remarquable démonstration de solidarité. Le football est un jeu d'équipe mais leur appui était incomparable." a confié Lineker.

"J'ai présenté du sport sur la BBC pendant presque trois décennies et je suis

incommensurablement fier de travailler avec les meilleurs et les plus justes diffuseurs du monde. J'ai hâte de retrouver la chaise du MOTD ce samedi. Une dernière pensée : peu importe à quel point ces derniers jours ont été difficiles, ce n'est pas comparable avec le fait de devoir fuir son pays pour échapper à la persécution et de devoir trouver refuge loin de chez soi. Cela réchauffe le coeur de voir l'élan d'empathie envers leur situation critique de vous tous. Nous restons un pays où la tolérance prédomine, accueillant et généreux. Merci." a-t-il conclu.