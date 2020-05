McCarthy : « Je ne pouvais pas décevoir Mourinho »

Arrivé au FC Porto en 2001, Benni McCarthy gagna la Ligue des Champions avec les Dragons moins de trois ans plus tard sous les ordres d'un certain José Mourinho. Interrogé par The Athletic, l'attaquant sud-africain se souvient de ses débuts au Portugal et de sa prise de contact avec celui que l'on n'appelait pas encore le Special One. "J'ai marqué lors de mes débuts et nous avons gagné, mais le manager (Octavio Machado) a été limogé. Je ne pouvais pas croire que l'homme qui m'y avait recruté avait été licencié, a raconté l'ex-Bafana Bafana, avant d'évoquer son rapport avec José Mourinho.

"Un jeune technicien (Mourinho) l'a remplacé et m'a dit: 'Benni, je te connais et je t'ai observé. Je pense que tu es un joueur fantastique et je veux que tu sois mon gars'. Ensuite, José Mourinho m'a montré qu'il me connaissait sur le bout des doigts. Il savait tout, il avait regardé mes matchs au Celta. Comment avait-il eu ces informations ? José m'a dit que je pouvais toujours lui parler, même si c'était pour me confier. J'ai vraiment commencé à pleurer. Je pensais 'Wow!' Cela ne m'est pas arrivé en Europe. Il me traitait comme un fils et je me suis dit: 'Je ne peux pas décevoir ce mec.' "