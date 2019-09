Mbappé encore dans le onze de l’année

Accompagné dans le onze de l’année de la FIFA l’an dernier par Raphaël Varane et N’Golo Kanté, également sacrés champions du monde quelques mois plus tôt, Kylian Mbappé est, cette fois, le seul représentant tricolore de ce FIFA/FIFPro World XI, dont la composition a été dévoilée lundi soir à Milan.

Un onze qui avait déjà fuité dans l’après-midi et qui n’a pas manqué de faire réagir. Pas forcément en raison de la présence de l’attaquant du PSG, même si certains auraient préféré voir les champions d’Europe liverpuldiens Sadio Mané et Mohamed Salah, mais plutôt à cause de celles des Madrilènes Marcelo et Luka Modric, auteurs de saisons plus que moyennes.

Ça récompense le travail collectif

Et si la composition de cette équipe, où les seuls nouveaux, par rapport à la dernière édition, sont Alisson, Van Dijk, De Ligt et De Jong, est évidemment discutable, Mbappé confirme, à bientôt 21 ans, qu’il fait définitivement partie des joueurs qui comptent dans le football mondial.

Et ce malgré la nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions du club parisien, sorti pour la troisième année consécutive en huitièmes de finale. Une compétition où l’enfant de Bondy aura inscrit 4 buts, avant de terminer meilleur buteur de Ligue 1 avec 33 réalisations en 29 matches.

"C’est toujours un plaisir de venir ici. Ça récompense le travail collectif, celui des joueurs du PSG et de l’équipe de France qui m’ont permis d’être ici", avait commenté, pour RMC Sport avant la cérémonie, le prodige parisien, qui plus que les titres individuels, veut surtout "aider le plus possible (son) équipe à gagner des trophées."

Le onze de l'année: Alisson Becker (Liverpool) - Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam - Juventus Turin), Marcelo (Real Madrid) - Luka Modric (Real Madrid), Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam - FC Barcelone), Eden Hazard (Chelsea - Real Madrid) - Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelone).