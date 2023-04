Materazzi revient sur son échange avec Zidane avant le coup de boule !

Cette scène reste gravée dans la mémoire de tous les supporters français. En pleine prolongation d’une finale de Coupe du monde pleine de tension entre l’Equipe de France et l’Italie, Zinedine Zidane est sorti de ses gonds. Le génial meneur de jeu a craqué, se retournant et envoyant un coup de boule dans le torse de Marco Materazzi, après un échange de mots doux. Finalement, les Transalpins s’imposèrent quelques minutes plus tard aux tirs au but, gâchant la fin de carrière du génie français. Dans un podcast pour Football Italian TV, l’ancien défenseur de l’Inter Milan est revenu sur cet échange.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”



- Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso