L'image est encore dans toutes les mémoires. Parce qu'elle a vu monstre du jeu comme Zinédine Zidane mettre un point final à son immense carrière sur un coup de tête, au sens propre du terme. Quatorze ans après, l'incident fait toujours parler des deux côtés des Alpes. Capitaine de l'Italie cette année-là, le défenseur Fabio Cannavaro garde un souvenir assez flou de l'incident. "Pour être honnête, je me rappelle seulement du bruit. Je n'étais pas loin, je me suis retourné et j'ai vu Marco au sol. J'ai entendu ce bruit et Marco m'a dit: «Il m'a mis un coup de tête»", a confié l'ex-international Italien.

Materazzi ne conteste pas la version de Zidane...

Mais ce sont évidemment les versions des deux protagonistes qui priment. Zinédine Zidane a déjà déclaré que l'Italien avait tenu des propos insultants envers sa sœur. Une version que Materazzi lui-même ne conteste pas... "Nous avions eu des contacts dans la surface de réparation, a expliqué l'Italien dans des propos repris par le Corriere dello Sport, suite à un live Instagram. Il est passé près d'un but dans la première période de la prolongation et Rino (Gennaro Gattuso, ndlr) m'a demandé de le marquer. Après le premier contact, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi. Au troisième contact, j'ai froncé les sourcils. Il m'a dit qu'il me donnerait son maillot plus tard. J'ai répondu que je préférais sa sœur". La suite est connue de tout : exclu, Zinédine Zidane a laissé les Bleus à dix avant que l'Italie ne s'impose lors de la séance des tirs aux buts.



