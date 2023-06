Martinez encense Ronaldo et son « engagement total »

C’était l’un des premiers dossiers à gérer pour Roberto Martinez après sa nomination. A la suite de l’échec du Portugal lors de la dernière Coupe du monde, Fernando Santos a été démis de ses fonctions, remplacé par l’entraîneur espagnol. Dès lors, la question de la continuité ou non de Cristiano Ronaldo en sélection était sur toutes les lèvres. Malgré les difficultés entrevues au Qatar, Martinez a décidé de faire confiance au quintuple Ballon d’Or. Il sera une nouvelle fois titulaire ce samedi pour défier la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. En conférence de presse, le sélectionneur a loué l’état d’esprit de sa star. Il estime même que son départ en Arabie Saoudite pourrait être un atout pour le Portugal.

« J'ai beaucoup d'expérience avec des joueurs internationaux qui jouent en Europe, et ceux qui jouent en dehors de l'Europe. Et je pense que le fait de jouer en dehors est parfois un avantage pour l'équipe nationale. Nous avons trois façons d'analyser un joueur. La première, c'est la qualité individuelle. La deuxième, l'expérience, et la troisième, c'est l'engagement. L'engagement de Cristiano Ronaldo est total. C'est un exemple dans le vestiaire. »