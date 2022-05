Maroc : Vahid, la Fédération temporise

Les détracteurs de Vahid Halilhodzic devront patienter. La Fédération marocaine de football est sortie du silence pour démentir les rumeurs faisant état d'un licenciement incessant du sélectionneur, toujours arc-bouté sur sa volonté de se passer de Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech.

« En réponse aux informations relayées lundi 2 mai 2022 par quelques sites électroniques au sujet du limogeage par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) du Sélectionneur National M. Vahid Halilhodzic et dans le but d’éclaircir l’opinion publique, la FRMF précise qu’aucune réunion n’a été tenue à ce jour entre le président de la FRMF et le Sélectionneur National qui est toujours en congé à l’étranger. M. Halilhodzic sera de retour au Complexe Mohammed VI de Football au cours de cette semaine comme annoncé précédemment », précise un communiqué officiel. Ce dernier ne signifie pas pour autant que l'avenir de coach Vahid sur le banc des Lions de l'Atlas est assuré. Des discussions pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines à ce sujet.