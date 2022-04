Vahid Halilhodzic persiste et signe. Alors que le président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, avait rouvert la porte à Hakim Ziyech et à Noussair Mazraoui, le sélectionneur vient de la refermer. En la claquant fort.



« Le joueur qui refuse de s'entraîner, qui refuse de jouer, qui simule les blessures, pour moi c'est une histoire finie », a martelé, droit dans ses bottes, le technicien franco-bosnien sur la chaîne de télévision croate Nova TV.

Halilhodzic : « J'ai pris une décision »

« Lorsque quelqu'un se comporte ainsi, pour moi cette histoire est finie et je ne veux plus en parler. J'ai pris une décision. Le fait que quelqu'un (Fouzi Lekjaa, ndlr) pense différemment, c'est son affaire », a insisté le coach, sans

concession aucune à son président de Fédération.



Autrement dit, ce sera lui ou eux, pour un Vahid Halilhodzic visiblement prêt à mourir avec ses idées, tant la non-convocation des deux joueurs formés à l'Ajax Amsterdam tend ses relations avec la presse, le public et les instances du pays. Et, à plus de six mois de la Coupe du monde, le climat ne va pas aller en s'apaisant avec ces nouvelles déclarations.