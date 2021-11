Maroc : Un derby de Casablanca sans vainqueur

Le derby de Casablanca s'est achevé sur un score nul (1-1), ce samedi au complexe Mohammed V. Entre le Wydad, qui entendait poursuivre sur sa belle lancée et conforter sa place de leader de la Botola, et le Raja, moins bien parti qui cherchait à réduire l'écart avec son rival, il n'y a pas eu de vainqueur. Et alors que Salaheddine Benyachou pensait avoir donné un avantage décisif au Wydad (78e), Marouane Hadhoudi égalisait dans la foulée d'une tête sur un corner (80e).

Les onzes de départ :

Avec ce match nul, l'écart entre le Wydad de Walid Regragui, leader (avec 26 points), et le Raja de Lassaad Chabbi (2e à 5 longueurs) reste inchangé.