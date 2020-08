Malgré la suspension prolongée des matchs internationaux pour cause de coronavirus, Vahid Halilhodzic ne chôme pas et réfléchit à apporter du sang neuf aux Lions de l'Atlas. Le a notamment ouvert un chantier en défense centrale, où il se trouve confronté à la retraite de l'ex-capitaine Mehdi Benatia ainsi qu'au vieillissement des cadres, tels que Romain Saïss (Wolverhampton), Yunis Abdelhamid (Reims) ou bien Zouhair Feddal (Bétis Séville), qui ont tous dépassé la trentaine. Selon le quotidien Al Akhbar, le technicien franco-bosniaque suivrait avec attention un jeune défenseur belgo-marocain évoluant en Jupiler League, en l'occurrence Samy Mmaee (23 ans), auteur d'une saison de qualité sous les couleurs de Saint-Trond. Passé par le Standard de Liège et Maastricht aux Pays-Bas, ce binational a déjà porté à une dizaine de reprises les couleurs des Diables Rouges Espoirs (U19 puis U21) dans ses jeunes années.