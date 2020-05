Maroc : Pas de décision sur la reprise de la Botola

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) n'a pas tranché au sujet de l'éventuelle reprise des compétitions. Réuni en visioconférence, le bureau directeur de l'instance attendra la décision des autorités nationales avant de reprendre la Botola, interrompue depuis le 14 mars en raison du coronavirus. Une cellule spéciale a été chargée de superviser les contraintes logistiques et médicales d'un retour aux terrains et confiée à Hamza El Hajoui, le président du FUS Rabat. Le Maroc compte à ce jour 5 548 cas de Covid-19 et déplore 183 décès.



اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

