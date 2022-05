Maroc : Mazraoui forfait pour l’amical aux États-Unis

Contretemps pour Noussair Mazraoui. Rappelé en équipe nationale par Vahid Halilhodzic, le joueur transféré cette semaine de l'Ajax Amsterdam au Bayern Munich a déclaré forfait pour le match amical prévu le 1er juin aux Etats-Unis, dans le cadre de la préparation pour le Mondial. La Fédération marocaine de football (FRMF) l'a annoncé ce samedi. Venu faire constater sa blessure, l'intéressé va rester au Maroc pour se soigner. Une décision sera prise en temps voulu pour trancher sur sa participation aux matchs contre l’Afrique du Sud et le Liberia, les 9 et 13 juin prochains dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. En attendant, le latéral droit des FAR Rabat, Mohamed Chibi, a été appelé en renfort.