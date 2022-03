La scène a fait le tour des réseaux sociaux ce dimanche au Maroc. Le 16e de finale de Coupe du Trône entre les FAR Rabat et le Moghreb de Fès s'est terminé dans le chaos, dimanche dans la capitale marocaine. Mécontents de la défaite de leur équipe, les supporters des Militaires ont envahi la pelouse pour affronter ceux du MAS. Violemment prises à partie, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour stopper les violences. Un bilan relayé par l'AFP fait état de 103 blessés au sein des forces de l'ordre et 57 parmi les supporters. 160 personnes, dont 90 mineurs, ont été interpellées dans la foulée, rapporte la même source.

Une saison sans public

Les sanctions ne se sont pas fait attendre. Réunie ce lundi, la commission centrale de discipline (CCD) de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé de frapper fort. Les FAR de Rabat seront privées de leurs supporters jusqu’à la fin de la saison. L'équipe jouera tous ses matchs à domicile à huis clos et se déplacera sans ses supporters. La formation de la capitale devra également passer à la caisse : des amendes d'un total de 120.000 dirhams (soit plus de 11.000 euros) pour jets de projectiles par les supporters, envahissement de terrain et jets de fumigènes lui ont été infligées. L'AS FAR devra également prendre en charge tous les dégâts matériels au niveau des installations du Complexe sportif Moulay Abdellah. Le Moghreb de Fès s'en tire avec deux matchs à huis clos et une amende de 120.000 dirhams.