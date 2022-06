Maroc : Le Wydad Casablanca conserve son titre

22, v'là le Wydad ! Le WAC Casablanca a remporté mercredi le 22e titre de champion du Maroc de son histoire, conservant ainsi sa couronne pour la deuxième année consécutive. Les Rouges, qui n'avaient besoin que d'un point, l'ont pris en ramenant un nul (2-2) de la pelouse du MC Oujda. Un résultat qui doit beaucoup aux internationaux congolais : menés (2-0), les hommes de Walid Regragui ont d'abord réduit l'écart par Guy Mbenza (50e), avant d'égaliser sur le fil par Juvhel Tsoumou (90e+1).



Avec 63 points au compteur, ils ne peuvent plus être rejoints par leur dauphin et grand rival local du Raja, qui a disposé de l'AS FAR (2-1). Ils réalisent ainsi le doublé Botola/Ligue des Champions de la CAF. Au palmarès global, le Wydad Casablanca creuse l'écart avec 22 titres nationaux, loin devant l'AS FAR et le Raja Casablanca (12 titres chacun).