Alors que le Royaume est sous état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juin prochain, la Fédération marocaine de football hésite encore quant à la suite à donner à la saison 2019-2020, interrompue à la mi-mars pour cause de coronavirus. A en croire le quotidien Assabah, l'instance dirigeante présidée par Fouzi Lekjaa (photo) étudierait trois options bien distinctes. La première, celle d'une reprise de la Botola, demeurerait privilégiée par les décideurs. Resterait toutefois à se mettre d'accord sur un protocole sanitaire afin d'encadrer le retour aux terrains, alors que dix journées doivent encore être jouées, sans compter les matchs de mise à jour du calendrier pour les équipes engagées en compétitions africaines interclubs (Raja, Wydad, RS Berkane, Hassania Agadir).



La deuxième option verrait le Maroc opter pour un arrêt définitif des compétitions, avec établissement du classement final via un comptage de la moyenne des points, à l'image de ce qui a été fait en France. Le principe de précaution maximal serait ainsi appliqué, au risque de semer la discorde entre les clubs et de voir ces derniers tenter des recours. Enfin, le troisième scénario serait celui d'une saison blanche. L'exercice 2019-2020 serait annulé, et ne désignerait ni champion, ni rélégué, ni promu. Radicale, cette solution risquerait d'impacter les droits TV et de compliquer la désignation des clubs pour la prochaine édition des Coupes africaines.