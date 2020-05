Maroc : La Fédération soutiendra les clubs à la reprise

Espérée pour juillet prochain, la reprise de la Botola se dessine petit à petit au Maroc. En début de semaine, la commission technique et médicale, présidé par le numéro 2 de la Fédération marocaine (FRMF) Hamza El Hajoui, avait rendu son rapport. Y figurait la proposition de jouer toutes les rencontres dans des villes situées dans un rayon de 100 kilomètres, un même stade étant alors susceptible d'accueillir lors d’une même journée deux rencontres, à l'image de ce qui se pratique à la CAN. Par ailleurs, les joueurs de Botola seront tous testés au départ et bénéficieront d'un suivi médical rigoureux (prise de température, etc.).

La FRMF a depuis planché sur les conditions de ce retour à la compétition, qui se fera à huis clos dans des enceintes soigneusement désinfectées. Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, l'instance prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement des clubs. Une commission fédérale étudie les autres modalités concrètes de la reprise, qui reste soumise au feu vert des autorités. Pour rappel, le Maroc compte officiellement à ce jour 6 623 cas de Covid-19, pour 190 décès.