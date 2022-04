🚨🇲🇦 Le sort de Vahid Halilhodzic dépendra d’une réunion Ziyech -Mazraoui/Lekjaa dans les prochains jours. Peu d’espoir.

Si départ, la FRMF réfléchit à un entraîneur francophone (Puel, Rudi Garcia, Regragui ou Laurent Blanc/Gasset?).



— Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) April 10, 2022

Il n'est un secret pour personne que. Malgré la qualification des Lions de l'Atlas pour le Mondial au Qatar, le technicien franco-bosnien a été conspué à Casablanca, et sacontribue à pourrir la situation. Dimanche, nos confrères de Foot Mercato présentaient comme, et avançaient les noms de Claude Puel, Rudi Garcia et autre Laurent Blanc comme possibles successeurs.Lundi, le média marocain Le360 fait plus queparues la veille. Contactée, une source à la Fédération marocaine les qualifie même de « simples interprétations sans fondement ». « Vahid Halilhodzic se trouve actuellement en France où il passe des vacances en famille.à la tête de la sélection nationale », ajoute ladite source., coach Vahid avait alors signé un contrat de quatre ans, avec parmi ses objectifs intermédiaires la qualification pour la Coupe du monde 2022. Un résultat qui protège encore le sélectionneur, mais jusqu'à quand ?