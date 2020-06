Maroc : Feu vert pour une reprise fin juillet

Enfin ! Interrompu depuis trois mois pour cause de coronavirus, le championnat du Maroc voit le bout du tunnel. Devant la commission des secteurs sociaux, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, a annoncé que la Botola pourrait reprendre fin juillet. "Nous avons mis en place un protocole sanitaire avec la Fédération royale marocaine de football et les ministères de l’Intérieur et de la Santé. Les entraînements débuteront cette semaine pour une reprise de la compétition à la fin du mois de juillet", a indiqué le représentant du gouvernement.



عاجل | إستئناف #البطولة_الإحترافية لكرة القدم نهاية شهر يوليوز (وزير الثقافة و الشباب و الرياضة أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بالبرلمان)#المغرب pic.twitter.com/0akx00Wvsa

Après de longues semaines d'inactivité, les clubs vont pouvoir reprendre le chemin des terrains et disputer les neuf journées restant à jouer. Reste désormais à savoir les modalités concrètes de cette reprise, les finances des formations ayant souffert de cet arrêt prolongé des activités. Une réunion du comité exécutif de la Fédération marocaine (FRMF) se tient dans l'après-midi afin de se pencher sur ces questions. Pour rappel, le Royaume chérifien déplore à ce jour 214 décès du Covid-19 pour 10.264 cas officiellement confirmés depuis le début de la pandémie.