Maroc : Deux nouveaux dans la liste de Coach Vahid

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, a communiqué la liste des 26 joueurs convoqués pour les matchs amicaux face au Ghana, le 8 juin, et au Burkina Faso, le 12. Les nouveautés sont à rechercher du côté du latéral droit du Wydad Casablanca Ayoub El Amloud, ainsi que du milieu de terrain des Queens Park Rangers Ilias Chair, convoqués pour la première fois. Quant à Ahmed Reda Tagnaouti, Achraf Lazaar, Jawad Yamiq et Achraf Bencharki, ils effectuent leur retour en équipe nationale. Les très chevronnés Zouhair Feddal et Youssef El Arabi sortent en revanche du groupe.

Les 26 Lions de l'Atlas :

The team is complete 🇲🇦

Here is the Squad list for the next friendly games against Ghana 🇬🇭 & Burkina Faso 🇧🇫#DimaMaghrib pic.twitter.com/DFmPNTja2Y

