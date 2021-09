Mario Mandzukic annonce sa retraite

A trente-cinq ans, l'heure est donc venue pour Mario Mandzukic d'en finir avec sa carrière de footballeur professionnel. Celui qui a notamment remporté quatre titres de champion d'Italie et deux de champion d'Allemagne n'a pas trouvé de nouveau club à la hauteur de ce qu'il espérait lors du dernier mercato estival. Il a finalement décidé d'arrêter les frais et de passer à autre chose.

✉️ With an emotional letter to "little Mario", great @MarioMandzukic9 closes his fantastic playing career. Mandžo, thank you for everything and good luck in the future! ❤️#Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/0LvsbrGEsR

— HNS (@HNS_CFF) September 3, 2021