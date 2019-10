Marchisio annonce sa retraite 

Claudio Marchisio raccroche définitivement les crampons. Pas épargné par de nombreuses blessures, l'ancien international italien de 33 ans a annoncé sa retraite ce jeudi via une conférence de presse au Juventus Stadium: ''Je n'arrivais plus à apporter ce que j'avais envie. Mon corps ne suivait plus. L'âge n'est pas important, ce qui compte c'est ce que tu as à l'intérieur. Cet été, j'ai vécu des mois difficiles (...) J'ai eu des offres importantes, mais en les acceptant, je ne me serais pas respecté puisque je savais que je ne pouvais plus donner le maximum", a déclaré celui qu'on surnommait ''Il Principo" (le petit prince).

Libre de tout contrat depuis son départ du Zénith Saint-Pétersbourg en août 2018, le Transalpin a écrit son histoire à la Juventus où il a remporté sept scudetti (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) et notamment deux Coupes d'Italie (2017, 2018).