Comment pouvait-il en être autrement ? Après avoir vu les récompenses les plus prestigieuses (FIFA TheBest, Ballon d'Or France Football, etc.) lui filer sous le nez, Sadio Mané a enfin été distingué pour son extraordinaire année 2019. L'ailier, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool et finaliste de la CAN avec le Sénégal, a reçu mardi à Hurghada (Egypte) le trophée du joueur africain de l'année, remis par la Confédération africaine de football. L'issue ne faisait plus le moindre doute depuis qu'on avait appris l'absence des deux autres finalistes, l'Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool).







Après douze mois de haute tenue sur le plan des statistiques (en témoigne son rang de co-meilleur buteur de Premier League) comme sur celui du palmarès collectif (outre la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs), l'ancien de Génération Foot succède logiquement à son coéquipier Mohamed Salah. Avec son humilité et sa simplicité habituelles, cet enfant du Sénégal profond rejoint dans le cercle très fermé des vainqueurs de ce prix son compatriote El Hadji Diouf, qui avait dit la semaine passée être convaincu à 1000% de son succès. Les faits ne l'ont pas démenti. Délaissé par la majorité des journalistes africains au moment du vote pour le Ballon d'Or, le joueur clé des Reds se voit enfin distingué.

Djamel Belmadi est couronné Coach d'Equipe Masculine Africaine de l'Année après une année 2019 historicisme!

Félicitations! 👏



Pour le reste, le palmarès a réservé une large place aux vainqueurs de la CAN : Djamel Belmadi a reçu le trophée du meilleur coach, l'Algérie celle de meilleure équipe de l'année et Riyad Mahrez s'est octroyé la couronne destinée à l'auteur du but de l'année, pour son coup franc aussi magistral que décisif face au Nigeria en demi-finales de la Coupe d'Afrique. Last but not least, Youcef Belaïli, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis et de la CAN avec les Fennecs, a logiquement été désigné joueur interclubs de l'année.

Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year! 🏆



En remportant pour la deuxième année consécutive le trophée du jeune joueur africain, le latéral marocain du Borussia Dortmund Achraf Hakimi marque aussi les esprits, au moment où son nom circule avec insistance au Bayern Munich. Complètement oublié au palmarès masculin, le Nigeria, médaillé de bronze à la CAN, se consolera avec le trophée de joueuse africaine de l'année, remis à Asisat Oshoala (FC Barcelone), alors que la Camerounaise Ajara Nchout avait la faveur des pronostics. Comme à l'accoutumée, le onze type de l'année, cosigné par la CAF et la FIFPro, comporte son lot de bizarreries, la moindre n'étant pas la présence de Serge Aurier, pourtant auteur d'une année oubliable avec Tottenham et la Côte d'Ivoire.

Le palmarès complet :



Joueur africain de l'année : Sadio Mané (Sénégal & Liverpool)

It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



Joueuse africaine de l'année : Asisat Oshoala (Nigeria & FC Barcelone)

Joueur africain interclubs de l'année : Youcef Belaïli (Algérie & Espérance Tunis / Ahli Jeddah)

Jeune joueur africain de l'année : Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund)

Coach masculin africain de l'année : Djamel Belmadi (Algérie - Algérie)

Coach féminin africain de l'année : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Equipe nationale masculine de l'année : Algérie

Equipe nationale féminine de l'année : Cameroun

Fédération de l'année : Egypte (EFA)

Trophée spécial : Kojovi Obilalé (ancien gardien de but du Togo)



Onze de l'année CAF-FIFPro :